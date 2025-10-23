Crescita record per la tartaruga Caretta caretta Oltre 700 nidi censiti da Legambiente in Italia

L'attenzione dei volontari e il riscaldamento del clima stanno favorendo la proliferazione della specie. La Sicilia la Regione con più siti di deposizione delle uova. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Crescita record per la tartaruga Caretta caretta. Oltre 700 nidi censiti da Legambiente in Italia

Caretta caretta, 2025 da record: oltre 700 nidi lungo le coste italiane - La Sicilia guida la nidificazione con più di 220 nidi, seguita da Calabria, Campania e Puglia. Si legge su rainews.it

Lampedusa, stagione record per la tartaruga Caretta caretta: 20 nidi e oltre 1500 piccoli nati - Si è conclusa sull’isola di Lampedusa la stagione riproduttiva 2025 della tartaruga marina Caretta caretta, un anno da record con 20 nidi deposti e 1503 piccoli nati. Segnala agrigentonotizie.it

Alle tartarughe Caretta caretta piace il mare italiano: record storico di nidi nel 2025 - I nidi di Caretta caretta sulle nostre spiagge sono aumentati: oltre 700 quelli censiti sulle coste italiane da Life Turtlenest, il progetto di Legambiente ... Segnala fanpage.it