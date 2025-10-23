Crescita record per la tartaruga Caretta caretta Oltre 700 nidi censiti da Legambiente in Italia

23 ott 2025

L'attenzione dei volontari e il riscaldamento del clima stanno favorendo la proliferazione della specie. La Sicilia la Regione con più siti di deposizione delle uova. 🔗 Leggi su Repubblica.it

