Cresce il tessuto imprenditoriale in Capitanata | saldo imprese positivo e diffusa fiducia tra gli imprenditori

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Foggia continua a mostrare segnali di crescita. Secondo l’indagine Movimprese di Unioncamere e InfoCamere, nel terzo trimestre 2025 si sono registrate 639 nuove iscrizioni contro 496 cessazioni, con un saldo positivo di 143 imprese e un tasso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it