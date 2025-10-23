Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre navigano a centro classifica separate da un punto e in cerca di continuità per i rispettivi obiettivi. Cremonese vs Atalanta si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci da una serie di pareggi che hanno un pò vanificato le prime due vittorie consecutive contro Milan e Sassuolo, non essendo poi riusciti più ad imporsi. La squadra di Nicola ha raccolto quattro pareggi nelle ultime cinque partite ed una sconfitta contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Atalanta, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla