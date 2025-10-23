Cremona, 23 ottobre 2025 – Sarà richiusa la tomba a stanza di un cavaliere templare, rinvenuta nel marzo di cinque anni fa ai piedi del Torrazzo in largo Boccaccino. Dopo una lunga riflessione sul come rendere fruibile la sepoltura, almeno visitabile, si è arrivati alla scelta di richiudere lo scavo. La scoperta della tomba, che dovrebbe risalire al XII secolo, avvenne durante i lavori per collegare il teleriscaldamento alla Cattedrale. La tomba era stata ritrovata dall’équipe della Soprintendenza del professor Gabriele Barucca guidata dall’archeologo cremonese Gianluca Mete. Le quattro croci tipiche dell’ordine, rosse su fondo bianco e all’interno accompagnate da alcune incisioni, furono i segni rivelatori che si trattava della tomba di un cavaliere del tempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona: non si trova il modo di valorizzarla, la Tomba del templare verrà coperta