Cremona al Museo del violino il prestigioso Brunner di Girolamo Amati del 1670
Cremona – Le porte del Museo del violino si aprono per accogliere il Violino Brunner di Girolamo Amati del 1670. Da oggi, nell’ambito del network friends of Stradivari, lo strumento sarà esposto e temporaneamente affidato al Museo e alla città di Cremona da Helen Brunner, solista ed educatrice musicale. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 12, in Auditorium Giovanni Arvedi, sarà possibile apprezzarne le doti timbriche in due audizioni dedicate. Protagonista dei brevi recital solistici sarà Lana Yokoyama. (posto unico Euro 10) Benché la fama di Girolamo II Amati sia solo in parte oscurata dall'eccellenza dei risultati raggiunti dai precedenti membri della sua famiglia, può a pieno merito essere citato tra i grandi liutai della scuola classica cremonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
