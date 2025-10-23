Dopo la vittoria del Real Madrid contro la Juventus, il portiere Thibaut Courtois ha espresso il suo punto di vista sulla recente retromarcia della Liga riguardo alla partita tra Villarreal e Barcellona, inizialmente programmata a Miami. Le parole di Courtois. «Felice che la partita non venga giocata a Miami. Non aveva senso come volevano organizzarla, senza trasparenza. Le partite dovrebbero giocarsi in casa e in trasferta, penso sia questione di buon senso. Se vogliono farlo in futuro, tutti i club dovranno votare. Se crediamo che La Liga sia il miglior campionato del mondo, non c’è bisogno di andare a giocare altrove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Courtois sul Villarreal-Barça: «Non aveva senso come volevano organizzarla, senza trasparenza»