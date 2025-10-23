Courtois sul Villarreal-Barça | Non aveva senso come volevano organizzarla senza trasparenza
Dopo la vittoria del Real Madrid contro la Juventus, il portiere Thibaut Courtois ha espresso il suo punto di vista sulla recente retromarcia della Liga riguardo alla partita tra Villarreal e Barcellona, inizialmente programmata a Miami. Le parole di Courtois. «Felice che la partita non venga giocata a Miami. Non aveva senso come volevano organizzarla, senza trasparenza. Le partite dovrebbero giocarsi in casa e in trasferta, penso sia questione di buon senso. Se vogliono farlo in futuro, tutti i club dovranno votare. Se crediamo che La Liga sia il miglior campionato del mondo, non c’è bisogno di andare a giocare altrove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
