Protagonista assoluto della vittoria del Real Madrid contro la Juventus in Champions League, Thibaut Courtois è stato decisivo per il successo dei Blancos. La sua prestazione è stata cruciale, in particolare grazie a un intervento straordinario nelle prime fasi del match, che ha spento le velleità offensive degli italiani. Il portiere belga, infatti, è stato autore di una super parata sull'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, quando il risultato era ancora pericolosamente bloccato sullo 0-0.

Courtois ridimensiona la Juventus: «Non si può paragonare al Barcellona. Non so se questa prestazione ci basterà domenica»