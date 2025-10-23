Countdown per la riqualificazione dei Giardini Storici Rospigliosi

Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei Giardini Storici Rospigliosi. L’intervento economico complessivo si aggira intorno ai 225mila euro. Saranno così sostenuti e divisi: quarantaduemila euro provengono da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia; centotredicimila euro da un contributo regionale e i rimanenti settantamila euro saranno spesi con risorse del comune. Gli interventi prevedono il rifacimento dei vialetti, il potenziamento dell’illuminazione e la predisposizione della canalizzazione per le fognature e acquedotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it