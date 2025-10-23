Cotignola lavori sulla linea ferroviaria tra Lugo e Sant’Agata sul Santerno
La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato lavori di manutenzione sulla linea Lugo-Lavezzola, in particolare sulla tratta da Lugo fino a poco prima del punto in cui sorgeva il ponte di Sant’Agata sul Santerno. I lavori sono finalizzati al ripristino dell’infrastruttura pesantemente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
