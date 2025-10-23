Costampress rassicurazioni al tavolo in regione Le Rsu | Aspettiamo i fatti
Si è tenuto oggi 23 ottobre il tavolo presso l'unità di crisi della regione Veneto per aggiornamenti sulla situazione di Costampress, azienda di stampi industriali di Gardigiano (Scorzè) che poche settimane fa si era detta incapace di pagare gli stipendi, e ha chiesto l'attivazione della cassa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Costampress in crisi, 150 dipendenti in cassa integrazione - C'è rabbia e preoccupazione alla Costampress, azienda di Gardigiano di Scorzè che si occupa di pressofusioni per il settore dell'automotive. Si legge su ilgazzettino.it
Cassa integrazione alla Costampress per 13 settimane. L'allarme arriva in regione - L'azienda di Gardigiano è passata sotto il controllo di un fondo tedesco, che non può più pagare gli stipendi. veneziatoday.it scrive
Tavolo Conceria Pegaso, Regione chiede Cig a liquidatore - Al tavolo sulla vertenza sulla Conceria Pegaso di Ponte a Cappiano, a Fucecchio (Firenze), la Regione Toscana ha chiesto al liquidatore giudiziale la disponibilità a valutare la possibilità di ... Riporta ansa.it