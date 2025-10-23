Costa centrale sotto raffiche di 100 chilometri all’ora | prorogata l’allerta arancione
FIRENZE – Il maltempo non dà tregua alla costa centrale toscana. La Protezione civile regionale ha esteso fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’ allerta arancione per vento forte, che riguarda i tratti costieri del centro Toscana e le isole dell’arcipelago. Durante la notte sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari, in particolare sulle zone più esposte. Dalle 6 del mattino di venerdì, il livello di allerta scenderà a codice giallo, in vigore fino alle 18 dello stesso giorno. Resta alta l’attenzione anche sul fronte del mare. È stato prorogato l’avviso di criticità per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale, comprese le isole, dove l’allerta arancione resterà attiva dalle 15 di oggi fino alle 6 di domani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PRE MATCH | C.B.L. Costa Volpino vs Pallavolo Concorezzo ? Domani, ore 17:00 Pala CBL, Costa Volpino Alla vigilia della sfida contro Pallavolo Concorezzo, abbiamo raccolto le parole del Coach e della nostra centrale Margherita Giani @luciano. - facebook.com Vai su Facebook
Costa centrale sotto raffiche di 100 chilometri all'ora: prorogata l’allerta arancione - La Protezione civile regionale ha esteso fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’allerta arancione per vento forte, che riguarda i tratti c ... Secondo msn.com
Vento e mareggiate, esteso codice arancione sulla costa centrale della Toscana - La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso anche alla giornata ... Si legge su msn.com
Raffiche da burrasca, la costa fermana sotto la lente: ecco l'allerta arancione - FERMO Si annuncia una domenica segnata da forti venti di bora sulle Marche, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per vento, che sarà ... msn.com scrive