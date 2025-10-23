Costa centrale sotto raffiche di 100 chilometri all’ora | prorogata l’allerta arancione

FIRENZE – Il maltempo non dà tregua alla costa centrale toscana. La Protezione civile regionale ha esteso fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’ allerta arancione per vento forte, che riguarda i tratti costieri del centro Toscana e le isole dell’arcipelago. Durante la notte sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari, in particolare sulle zone più esposte. Dalle 6 del mattino di venerdì, il livello di allerta scenderà a codice giallo, in vigore fino alle 18 dello stesso giorno. Resta alta l’attenzione anche sul fronte del mare. È stato prorogato l’avviso di criticità per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale, comprese le isole, dove l’allerta arancione resterà attiva dalle 15 di oggi fino alle 6 di domani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it