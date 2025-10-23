Cosia schiume e cattivi odori da oltre 20 giorni | l' allarme di Legambiente

Da oltre venti giorni, dopo gli eventi alluvionali di fine settembre, nel torrente Cosia si registra la presenza costante di schiume maleodoranti che si riversano nel primo bacino del lago di Como. Nonostante segnalazioni, fotografie e articoli della stampa locale, le richieste di spiegazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

