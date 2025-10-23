Così sono diventata schiava del sesso e la mia vita è andata fuori controllo

“Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla dipendenza dal sesso e dall'amore e che le nostre vite erano divenute incontrollabili. Eravamo divenuti schiavi del sesso e dell'amore che sperimentavamo come dipendenza affettiva, intrighi romantici, fantasie e o compulsioni sessuali”. Inizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it