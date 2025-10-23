Così sono diventata schiava del sesso e la mia vita è andata fuori controllo
“Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla dipendenza dal sesso e dall'amore e che le nostre vite erano divenute incontrollabili. Eravamo divenuti schiavi del sesso e dell'amore che sperimentavamo come dipendenza affettiva, intrighi romantici, fantasie e o compulsioni sessuali”. Inizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A 80 anni è diventata un'icona di stile e un personaggio amatissimo della tv. Chi è la Mercante di Brera, la più temuta di Cash or Trash: "Quello che vedete in televisione non è un personaggio costruito. Io sono fatta così" L'intervista - facebook.com Vai su Facebook