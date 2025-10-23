Così i vaccini contro il Covid potrebbero diventare un' arma inaspettata per la cura dei tumori

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un legame forse c'è, ma non è certo quello che si aspettavano i complottisti di tutto il mondo. Una tipologia di vaccino utilizzato contro il Covid-19 potrebbe infatti avere aiutato, indirettamente, alcune persone a combattere il cancro. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla prestigiosa. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cos236 vaccini contro covidUn inatteso effetto collaterale dei vaccini contro il COVID-19 - Un gruppo di ricerca ha trovato indizi sulla capacità dei vaccini a mRNA di far funzionare meglio alcune terapie contro il cancro ... Lo riporta ilpost.it

cos236 vaccini contro covidCovid, sul Titano i nuovi vaccini: 400 dosi in arrivo dall’Italia - La somministrazione è gratuita per gli assistiti dai 12 anni in su. Come scrive msn.com

Covid, via libera dell'Ema ai nuovi vaccini Pfizer e Moderna: «Sono aggiornati contro la variante LP.8.1» - L'Ema ricorda che «la revisione di questi vaccini è in linea con la raccomandazione emessa dalla Task force di emergenza» dell'agenzia: «Aggiornare i vaccini contro Covid- corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Vaccini Contro Covid