Così aiutiamo gli uomini violenti con le donne a capirsi e a cambiare

Stefano Ciccone, presidente di “Maschile plurale”, ospite oggi a Torino del festival Women & the City, dice che «gli uomini che hanno commesso atti di violenza non sono maniaci o pazzi. Sono portatori di una cultura condivisa che interpreta in maniera esacerbata ed estrema un’idea sbagliata. Quella dell’uomo che deve controllarsi. Del maschio che deve dominare le proprie emozioni. A cui è consentita solo la rabbia. Ma le emozioni non sono solo delle femmine. Sono di tutti. Anche di questi uomini, che non le sanno riconoscere. Perché sono stati cresciuti senza la capacità di sentirsi. Sono uomini a cui hanno insegnato che un maschio non può piangere». 🔗 Leggi su Open.online