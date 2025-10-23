Cos’è la Macchina di Majorana di cui si è parlato in Senato e perché è una bufala
Le teorie del complotto su una fantomatica macchina che può trasmutare il polistirolo in oro sono arrivate in in Senato. Ma nessuno scienziato ha mai potuto verificarne l’esistenza o la validità scientifica. Ecco perché. 🔗 Leggi su Repubblica.it
