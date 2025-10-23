Cos’è la Macchina di Majorana di cui si è parlato in Senato e perché è una bufala

23 ott 2025

Le teorie del complotto su una fantomatica macchina che può trasmutare il polistirolo in oro sono arrivate in in Senato. Ma nessuno scienziato ha mai potuto verificarne l’esistenza o la validità scientifica. Ecco perché. 🔗 Leggi su Repubblica.it

