Cos’è il monossido di carbonio come si forma e quali sono i sintomi
Rovigo, 23 ottobre 2025 — La tragedia che ha colpito la comunità di Canaro, in provincia di Rovigo ( Veneto ) è una delle più terribili e, purtroppo, una delle più frequenti: una famiglia trovata senza vita in casa, vittima di una fuga di monossido di carbonio. Il gas, incolore e inodore, non dà scampo: basta una stufa difettosa, un impianto non ventilato o un generatore acceso in un ambiente chiuso perché la concentrazione letale si accumuli in pochi minuti. Gli investigatori sulla scena stanno ancora accertando le cause precise, ma lo scenario lascia pochi dubbi: si tratta con tutta probabilità di un avvelenamento accidentale da monossido di carbonio, una delle principali cause di morte domestica in inverno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Monossido, cosa fare in caso di intossicazione - Nel caso di avvelenamento lieve, respirare aria fresca può bastare a eliminare il gas dall’organismo nel giro di alcune ore. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Rischio monossido: in inverno il culmine - I pericoli si moltiplicano nei mesi freddi, quando stufe, caldaie e camini restano accesi per molte ore. Scrive ilrestodelcarlino.it
Monossido di carbonio: cosa è, come si forma e in quanto tempo si muore - Firenze, 19 dicembre 2024 – Potrebbe esserci il monossido di carbonio tra le cause della morte di una famiglia di tre persone a Firenze. lanazione.it scrive