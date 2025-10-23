Cosa succede in Ecuador perché le proteste delle comunità indigene sono state represse nel sangue

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cancellazione dei sussidi al diesel ha causato profonde proteste antigovernative in Ecuador, guidate dalle comunità indigene. La risposta delle autorità è stata molto violenta. 🔗 Leggi su Wired.it

cosa succede in ecuador perch233 le proteste delle comunit224 indigene sono state represse nel sangue

© Wired.it - Cosa succede in Ecuador perché le proteste delle comunità indigene sono state represse nel sangue

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cosa Succede Ecuador Perch233