Cosa mi hanno detto sul mio tumore Enrica Bonaccorti il difficile annuncio e la speranza

Luglio 2025 resterà per sempre una data scolpita nella memoria di Enrica Bonaccorti. In quel mese, la conduttrice e scrittrice ha visto cambiare radicalmente la propria vita, travolta dalla diagnosi di un tumore al pancreas. Fino a pochi giorni prima, stava recuperando le forze dopo un piccolo intervento per l’impianto di uno stent e sognava di concedersi una pausa estiva. Ma la notizia arrivata in ospedale, durante una visita di controllo apparentemente di routine, ha spazzato via ogni progetto. Tutto è accaduto in pochi istanti, come ha raccontato lei stessa in una lunga intervista concessa al settimanale Gente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

