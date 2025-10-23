cosa ha detto alla juventus e a tudor la sconfitta con il real madrid

La Juventus è uscita battuta dal Bernabeu ma non con le ossa rotte, passo avanti deciso viste le premesse con cui la squadra di Tudor era volata a Madrid dopo la pessima prestazione, con sconfitta, in riva al Lago di Como. E’ stata la serata dell’orgoglio e anche di qualche rimpianto, perché nei momenti che avrebbero potuto cambiare il destino del match contro il Real Madrid agli attaccanti della Vecchia Signora è mancata un po’ di precisione e fortuna. Il conto finale è che la striscia di partite senza vittoria dal 4-3 all’Inter di metà settembre si allunga a 7, la situazione nella prima fase della Champions League si complica anche se è tutt’altro che pregiudicata. 🔗 Leggi su Panorama.it

