Cosa ha detto alla Juventus e a Tudor la sconfitta con il Real Madrid
La Juventus è uscita battuta dal Bernabeu ma non con le ossa rotte, passo avanti deciso viste le premesse con cui la squadra di Tudor era volata a Madrid dopo la pessima prestazione, con sconfitta, in riva al Lago di Como. E’ stata la serata dell’orgoglio e anche di qualche rimpianto, perché nei momenti che avrebbero potuto cambiare il destino del match contro il Real Madrid agli attaccanti della Vecchia Signora è mancata un po’ di precisione e fortuna. Il conto finale è che la striscia di partite senza vittoria dal 4-3 all’Inter di metà settembre si allunga a 7, la situazione nella prima fase della Champions League si complica anche se è tutt’altro che pregiudicata. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Brambilla dopo la sconfitta della Next Gen Cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook
Chi c'era e cosa si è detto al webinar "Iride, la Terra visto dalla Spazio" organizzato da #StartMagazine - X Vai su X
Cosa ha detto alla Juventus e a Tudor la sconfitta con il Real Madrid - La Juventus battuta ma non piegata dal Real Madrid: ecco cosa lascia la sfida del Bernabeu e quanto può influire sul futuro di Tudor in panchina. Riporta panorama.it
Direttore sportivo Juve, parla Ottolini: cosa ha detto - Ottolini rompe il silenzio e parla delle voci che lo accostano alla Juventus. ilbianconero.com scrive
Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: ecco cosa ha detto - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: ecco cosa ha detto ... Da msn.com