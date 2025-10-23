Cosa fare se il cane ha ingerito un corpo estraneo La veterinaria | È un pericolo insidioso perché spesso non mostrano sintomi

L’ingestione di corpi estranei nei cani può essere molto pericolosa e spesso passa inosservata. La veterinaria Eva Fonti ci spiega quali oggetti evitare, i sintomi da osservare e soprattutto come intervenire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

La Stampa. . Il futuro è in uno stand. Circa 20 mila ragazzi di quarta e quinta superiore sono venuti al Lingotto di Torino per cercare di schiarirsi le idee al Salone dello Studente e capire cosa fare dopo la maturità. [...] Tra università, scuole di alta specializzazio - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare a Milano oggi 22 ottobre: Cinzia Spanò all'Elfo e l'Irish Night allo Spirit de Milan https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/cosa_fare_a_milano_oggi_22_ottobre-424927021/?ref=twhl… - X Vai su X

Cosa fare se il cane ha ingerito un corpo estraneo. La veterinaria: “È un pericolo insidioso, perché spesso non mostrano sintomi” - Chi vive con un cane sa bene che spesso, soprattutto quando sono cuccioli, possono mordere qualsiasi cosa, con il rischio concreto di ingerire ... Come scrive fanpage.it

Cosa fare se il cane mangia il cioccolato - Chiama immediatamente il veterinario: la teobromina è tossica. Da veb.it

Cane annusa il cibo ma non mangia: perché succede e cosa fare - Quali sono le ragioni per cui il cane annusa il cibo ma poi non mangia. Secondo amoreaquattrozampe.it