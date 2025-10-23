Cosa fare in città | gli eventi del fine settimana del 25 e 26 ottobre
Un nuovo fine settimana autunnale con tanti appuntamenti ed eventi è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, sagre, spettacoli, festival, mercatini, mostre, appuntamenti enogastronomici, luna park e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo ultimo week. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
