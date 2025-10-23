Cosa fare a Torino nel weekend del 25 e 26 ottobre | tutti gli eventi anche gratis da non perdere

Torinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino non smette di stupire e anche in questo fine settimana la città si conferma un crocevia vibrante di cultura, arte ed enogastronomia. Con l’autunno che avanza, il capoluogo piemonte, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, offre un ricchissimo calendario di appuntamenti che spaziano dalle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cosa fare torino weekendWeekend a Torino del 11 e 12 ottobre, cosa fare? Mostre, spettacoli teatrali, fiere e sagre da non perdere - Ottobre a Torino tra concerti, festival, teatro e sagre: scopri tutti gli eventi e cosa fare in città e dintorni, dal weekend alle serate speciali. Scrive mentelocale.it

cosa fare torino weekendCosa fare questo weekend 18 e 19 ottobre: eventi, concerti e sagre - Scopri gli appuntamenti imperdibili del fine settimana in tutta Italia: musica, teatro, festival e sagre animeranno città e borghi tra il 18 e il 19 ottobre. la7.it scrive

cosa fare torino weekendCosa fare a Torino e dintorni nel weekend dell’11-12 ottobre 2025 - Spettacolo al Cottolengo a sostegno prevenzione tumore al seno. Scrive zipnews.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Torino Weekend