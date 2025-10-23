Cosa fare a Firenze per Halloween 2025

23 ott 2025

Feste in discoteca, laboratori, attività per bambini e cene a tema: anche quest'anno a Firenze saranno numerosi gli eventi da seguire per la notte di Halloween, che come di consueto si celebra il 31 ottobre. Di seguito ecco gli appuntamenti da non perdere.Halloween alla Stazione Leopolda con i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

