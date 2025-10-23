Cosa fa Angelo Pagotto dopo aver dissipato i soldi | sveglia all'alba bagno nei laghi e meditazione

Angelo Pagotto è rinato dopo la cocaina, le squalifiche e la vita da emigrante in Germania come cuoco e pizzaiolo: "Nessuno mi rimase vicino, ora ho ricominciato a vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Cosa pensano di Città Sant'Angelo gli atleti che hanno partecipato alla SPARTAN RACE Scopriamolo insieme intervistando alcuni partecipanti - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fa Angelo Pagotto dopo aver dissipato i soldi: sveglia all’alba, bagno nei laghi e meditazione - Dopo ho sofferto di depressione, era difficile accettare che mi fosse capitata una cosa simile. Come scrive fanpage.it

Che fine ha fatto Angelo Pagotto? Da eroe in Nazionale al doping: "Avrei potuto vincere il Mondiale con l'Italia, nel 2000 scambiarono la provetta. Poi caddi io" - Per il resto, sto alla grande: mi sveglio all’alba, faccio il bagno nei laghi e mi dedico alla meditazione. Scrive msn.com

Angelo Pagotto: il doping, la depressione, il lavoro da magazziniere. Che fine ha fatto l'ex portiere del Milan - Vent’anni fa ha vinto l’Europeo Under 21 da titolare con un giovanissimo Gigi Buffon a fargli da vice. Secondo msn.com