Cosa fa Angelo Pagotto dopo aver dissipato i soldi | sveglia all'alba bagno nei laghi e meditazione

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Pagotto è rinato dopo la cocaina, le squalifiche e la vita da emigrante in Germania come cuoco e pizzaiolo: "Nessuno mi rimase vicino, ora ho ricominciato a vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cosa fa angelo pagottoCosa fa Angelo Pagotto dopo aver dissipato i soldi: sveglia all’alba, bagno nei laghi e meditazione - Dopo ho sofferto di depressione, era difficile accettare che mi fosse capitata una cosa simile. Come scrive fanpage.it

cosa fa angelo pagottoChe fine ha fatto Angelo Pagotto? Da eroe in Nazionale al doping: "Avrei potuto vincere il Mondiale con l'Italia, nel 2000 scambiarono la provetta. Poi caddi io" - Per il resto, sto alla grande: mi sveglio all’alba, faccio il bagno nei laghi e mi dedico alla meditazione. Scrive msn.com

Angelo Pagotto: il doping, la depressione, il lavoro da magazziniere. Che fine ha fatto l'ex portiere del Milan - Vent’anni fa ha vinto l’Europeo Under 21 da titolare con un giovanissimo Gigi Buffon a fargli da vice. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fa Angelo Pagotto