Cosa è la fantomatica macchina di Majorana e perché è ‘entrata’ in Senato

Per una volta, al Senato non si si parla di disegni di legge, ordini del giorno o altri provvedimenti politici ma energia infinita, trasmutazione della materia e perfino di ringiovanimento. Ma dietro il mito resta un vuoto di prove e un enigma lungo quasi un secolo. Il fatto è che, nelle scorse ore, in una sala del Senato della Repubblica, si è parlato della cosiddetta “ macchina di Majorana ”, un congegno che sarebbe in grado di generare energia illimitata, trasformare la materia e perfino ringiovanire gli esseri viventi. L’occasione è stata fornita dalla presentazione del libro “ Majorana-Pelizza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

