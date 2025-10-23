Cosa ci fa un delfino nelle acque di piazza San Marco a Venezia? L'esperta | Cerca cibo ed è a rischio impatto con i natanti
Un delfino da inizio ottobre nuota nelle acque di Venezia. Recentemente è stato avvistato diverse volte vicino piazza San Marco ma segnalazioni alla Capitaneria di Porto erano già arrivate dalle zone di Pellestrina e Chioggia. La biologa marina e cetologa Carlotta Vivaldi: "Capita raramente che un individuo si stacchi dal gruppo ma sono diversi i casi già monitorati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Riecco Mimmo, il delfino che ama il Bacino San Marco - Un giovane esemplare di tursiope, ormai dallo scorso luglio, è presenza fissa nella Laguna veneziana. Segnala metropolitano.it
Un delfino fa capolino nel porto di Viareggio al tramonto: il video emozionante - Sono le immagini emozionanti rilanciate dal Comune sulle sue pagine social. Da fanpage.it
Nelle acque dell'Asinara avvistati 70 delfini con i cuccioli - Un raro avvistamento di delfini con cuccioli è stato fatto nei giorni scorsi nel mare del Golfo dell'Asinara, nel tratto noto come "Canyon di Castelsardo", all'interno dell'Area marina protetta per la ... Lo riporta rainews.it