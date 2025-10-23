Cosa ci fa un delfino nelle acque di piazza San Marco a Venezia? L'esperta | Cerca cibo ed è a rischio impatto con i natanti

Un delfino da inizio ottobre nuota nelle acque di Venezia. Recentemente è stato avvistato diverse volte vicino piazza San Marco ma segnalazioni alla Capitaneria di Porto erano già arrivate dalle zone di Pellestrina e Chioggia. La biologa marina e cetologa Carlotta Vivaldi: "Capita raramente che un individuo si stacchi dal gruppo ma sono diversi i casi già monitorati". 🔗 Leggi su Fanpage.it