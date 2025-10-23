Corte Assise sospende processo Regeni

14.55 Sospeso il processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.La Prima Corte d'Assise sciogliendo la riserva, accoglie la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani relativa al diritto di difesa e alla nomina dei consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto la questione "non manifestamente infondata" e "rilevante" al fine della definizione del giudizio e hanno inviato gli atti alla Consulta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it