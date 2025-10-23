Corte Assise sospende processo Regeni
14.55 Sospeso il processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.La Prima Corte d'Assise sciogliendo la riserva, accoglie la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani relativa al diritto di difesa e alla nomina dei consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto la questione "non manifestamente infondata" e "rilevante" al fine della definizione del giudizio e hanno inviato gli atti alla Consulta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Seconda udienza in Corte d’Assise: respinte tutte le eccezioni della difesa, che chiede di risentire Manuela Bianchi. Nuovo scontro tra l'avvocata della famiglia della vittima, Monica Lunedei e la criminologa @RobertaBruzzone | #pierina #dassilva #rimini - X Vai su X
Sospeso il processo per la morte di Giulio Regeni: atti alla Consulta. Gli 007 egiziani bloccano tutto con un ricorso sul diritto di difesa - La Prima Corte di Assise accoglie il ricorso dei 007 egiziani su gratuità del patrocinio per i consulenti tecnici ... Si legge su affaritaliani.it
Giulio Regeni, accolta l’eccezione delle difese. I giudici dell’Assise inviano il processo alla Consulta - La Corte d'Assise di Roma ha accolto l'eccezione delle difese degli imputati egiziani, inviando gli atti alla Consulta per questione di costituzionalità. ilfattoquotidiano.it scrive
Stop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Da rainews.it