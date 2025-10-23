Corso Umberto I | tenta di rapinare due donne Arrestato dalla Polizia di Stato
“Arrestato a Napoli un 35enne per tentata rapina ai danni di due donne in corso Umberto I”. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata rapina. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un soggetto che stava minacciando due donne; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo, accertando che lo stesso, poco prima, dopo aver minacciato le vittime, aveva tentato di impossessarsi del denaro in loro possesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
