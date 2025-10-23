Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria | i nomi dei corsisti

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con la consegna degli attestati la sesta edizione del corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità”, anno accademico 20242025, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Reggio Calabria in collaborazione con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

corso alta formazione dirigenzaReggio, consegnati gli attestati per il Corso di Alta Formazione in Dirigenza Sanitaria - Sesta edizione del corso “Economia, Diritto e Management della Sanità” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in collaborazione con l’Università Mediterranea ... Lo riporta citynow.it

corso alta formazione dirigenzaConcluso il Corso di Alta Formazione per la Dirigenza Sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità” - Percorso di eccellenza per formare i dirigenti sanitari del futuro, frutto della sinergia tra Ordine dei Medici e Mediterranea ... Riporta reggiotv.it

Infermieri. Giornata conclusiva del primo Corso di Alta formazione per dirigenti di Agenas e Fnopi - Il corso si è svolto negli ultimi otto mesi con attività di Project Work, stage, progetti di ricerca dedicati a temi specifici. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Corso Alta Formazione Dirigenza