Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria | i nomi dei corsisti
Si è conclusa con la consegna degli attestati la sesta edizione del corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità”, anno accademico 20242025, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Reggio Calabria in collaborazione con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio, consegnati gli attestati per il Corso di Alta Formazione in Dirigenza Sanitaria - Sesta edizione del corso “Economia, Diritto e Management della Sanità” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in collaborazione con l’Università Mediterranea ... Lo riporta citynow.it
Concluso il Corso di Alta Formazione per la Dirigenza Sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità” - Percorso di eccellenza per formare i dirigenti sanitari del futuro, frutto della sinergia tra Ordine dei Medici e Mediterranea ... Riporta reggiotv.it
Infermieri. Giornata conclusiva del primo Corso di Alta formazione per dirigenti di Agenas e Fnopi - Il corso si è svolto negli ultimi otto mesi con attività di Project Work, stage, progetti di ricerca dedicati a temi specifici. Lo riporta quotidianosanita.it