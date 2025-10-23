Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria | i nomi dei corsisti

Si è conclusa con la consegna degli attestati la sesta edizione del corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità”, anno accademico 20242025, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Reggio Calabria in collaborazione con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it