Corso Como si spaccia per pr poi abusa di una ragazza ospitata al tavolo della discoteca | condannato a 4 anni e 2 mesi

Milano, 23 ottobre 2025 - Un trentenne è stato condannato oggi a Milano a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito il giovane si è spacciato per ' pr ' di una nota discoteca di zona corso Como, a Milano, e l'ha fatta entrare gratis nel locale. Poi, approfittando delle sue condizioni per via dell'alcool, ha abusato di lei. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato. La gup Sonia Mancini ha condiviso la ricostruzione della pm Alessia Menegazzo, titolare dell'indagine condotta dalla Squadra Mobile. L'episodio, al centro del procedimento, risale allo scorso 23 novembre e non sarebbe il primo: l'uomo infatti è a giudizio per una vicenda analoga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

