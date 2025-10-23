Corsa scudetto la sfida lanciata da Tomori sulla lotta con Inter Napoli e Juventus per il titolo! Le parole del centrale rossonero
Inter News 24 Corsa scudetto, Tomori avverte Inter e Napoli: «Siamo un gruppo forte, ma è presto per parlarne per questa ragione.». Intervistato da Sport Mediaset, Fikayo Tomori ha parlato della corsa scudetto, analizzando il momento del Milan e ricordando i paragoni con la stagione trionfale del 2022. Il difensore inglese, ormai uno dei leader dello spogliatoio rossonero, ha invitato alla calma e alla concentrazione, sottolineando come il gruppo debba pensare a una partita alla volta. Alla domanda sui paralleli con il campionato vinto tre anni fa, Tomori ha spiegato: «Non lo so. Abbiamo una squadra diversa, c’è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
