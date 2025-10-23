Corsa scudetto Allegri non si monta la testa | Niente fughe Pensiamo solo a noi non a Inter e Napoli

Inter News 24 Corsa scudetto, Allegri già focalizzato sull’imminente match di Serie A contro il Pisa: le parole del tecnico rossonero sulla sfida con Inter e Napoli. Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del momento del suo Milan, primo in classifica dopo la vittoria sulla Fiorentina, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e sulle rivali principali, in particolare Inter e Napoli. Il tecnico rossonero ha voluto stemperare i toni e mantenere i piedi per terra: «Non mi aspettavo di essere primo, so solo che lavoriamo tutti i giorni. Bisogna affrontare ogni partita con rispetto e concentrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corsa scudetto, Allegri non si monta la testa: «Niente fughe. Pensiamo solo a noi, non a Inter e Napoli»

