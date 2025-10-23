corsa per il rispetto nelle scuole medie sfida contro la violenza

Codogno Una corsa per " educare al rispetto ". Decolla il progetto in collaborazione tra la Commissione pari opportunità del Comune di Codogno, l’associazione “Io per te“ e l’Istituto Comprensivo della città. L’iniziativa si pone come obiettivo di sensibilizzare la fascia adolescenziale sulla violenza di genere. Durante le ore di educazione fisica, circa 160 ragazzi delle otto classi delle seconde medie, all’interno del cortile del plesso Anna Vertua Gentile, si sfideranno in una corsa cercando di fare piu giri possibili in 10 minuti. Ogni ragazzo avrà un passaporto sul quale verrà segnata la performance che potrà essere sponsorizzata da un parente, un amico, un professore il quale potrà donare una somma, consegnata al centro antiviolenza di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

