Corsa clandestina a cavallo per le vie di Orani prima della festa di San Daniele | otto ragazzi denunciati

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Orani per aver organizzato una corsa a cavallo non autorizzata il 13 ottobre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

corsa clandestina a cavallo per le vie di orani prima della festa di san daniele otto ragazzi denunciati

© Notizie.virgilio.it - Corsa clandestina a cavallo per le vie di Orani prima della festa di San Daniele: otto ragazzi denunciati

Scopri altri approfondimenti

corsa clandestina cavallo vieCorsa clandestina a cavallo per le vie di Orani prima della festa di San Daniele: otto ragazzi denunciati - Otto giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Orani per aver organizzato una corsa a cavallo non autorizzata il 13 ottobre. Da virgilio.it

corsa clandestina cavallo vieCorsa clandestina di cavalli in strada per la festa di paese, denunciati 8 ragazzi: il video che li incastra - I carabinieri hanno individuato 8 ragazzi che hanno partecipato a una corsa clandestina a cavallo per le strade di Orani (Nuoro). leggo.it scrive

corsa clandestina cavallo vieCorsa di cavalli per le vie di Orani, denunciati 8 giovani - Otto giovani sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Ottana per aver fatto una corsa clandestina di cavalli per le strade di Orani. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Clandestina Cavallo Vie