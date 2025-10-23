Corsa clandestina a cavallo per le vie di Orani prima della festa di San Daniele | otto ragazzi denunciati
Otto giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Orani per aver organizzato una corsa a cavallo non autorizzata il 13 ottobre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Corsa a cavallo illegale tra le vie del paese: otto denunciati – VIDEO I carabinieri di Orani coordinati dalla compagnia di Ottana hanno identificato i giovani grazie alle immagini delle telecamere - facebook.com Vai su Facebook
Corsa clandestina a cavallo per le vie di Orani prima della festa di San Daniele: otto ragazzi denunciati - Otto giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Orani per aver organizzato una corsa a cavallo non autorizzata il 13 ottobre. Da virgilio.it
Corsa clandestina di cavalli in strada per la festa di paese, denunciati 8 ragazzi: il video che li incastra - I carabinieri hanno individuato 8 ragazzi che hanno partecipato a una corsa clandestina a cavallo per le strade di Orani (Nuoro). leggo.it scrive
Corsa di cavalli per le vie di Orani, denunciati 8 giovani - Otto giovani sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Ottana per aver fatto una corsa clandestina di cavalli per le strade di Orani. Si legge su ansa.it