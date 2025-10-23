Corsa al riarmo attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe Borghi | Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali ma per i missili sì

La Lega ci ha abituati ormai da tempo al pacifismo a giorni alterni. Una volta ci dice che i soldi vanno utilizzati per scuole e ospedali e la volta successiva firma e sottoscrive gli impegni del governo Meloni, in Italia e in Europa, per i piani di riarmo. Primo fra tutti il target Nato del 5% del Pil per le spese della Difesa. Meloni difende i piani di riarmo. Per questo anche i suoi alleati sembrano non farci più caso. Ma un attacco come quello arrivato dal senatore leghista Claudio Borghi forse ieri la presidente del Consiglio proprio non se l’aspettava. A Palazzo Madama la premier è arrivata con la solita sicumera a pronunciare il suo discorso in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

