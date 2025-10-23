Corsa al riarmo attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe Borghi | Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali ma per i missili sì
La Lega ci ha abituati ormai da tempo al pacifismo a giorni alterni. Una volta ci dice che i soldi vanno utilizzati per scuole e ospedali e la volta successiva firma e sottoscrive gli impegni del governo Meloni, in Italia e in Europa, per i piani di riarmo. Primo fra tutti il target Nato del 5% del Pil per le spese della Difesa. Meloni difende i piani di riarmo. Per questo anche i suoi alleati sembrano non farci più caso. Ma un attacco come quello arrivato dal senatore leghista Claudio Borghi forse ieri la presidente del Consiglio proprio non se l’aspettava. A Palazzo Madama la premier è arrivata con la solita sicumera a pronunciare il suo discorso in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Corsa al riarmo, attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe. Borghi: "Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali, ma per i missili sì" - X Vai su X
VERSO IL 25 OTTOBRE Francesco: “La corsa al riarmo non è la risposta. Dobbiamo costruire una società con al centro le persone”. Francesco il 25 ottobre sarà in piazza San Giovanni a Roma per fare sentire la sua voce. E tu? Corteo da Piazza della Rep - facebook.com Vai su Facebook
Corsa al riarmo, attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe. Borghi: “Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali, ma per i ... - Il leghista Borghi la invita a non indebitarci con l'Europa per le armi ... Da lanotiziagiornale.it
Le mozioni anti riarmo di M5S e Avs. Occhi sulla Lega. «Ma non le voterà» - Un invito a destinare ad altro quel 5% del Pil che il governo si è impegnato a destinare alla difesa. Lo riporta roma.corriere.it