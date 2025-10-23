"> EINDHOVEN – Grossi guai in Champions per il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca rischia di saltare le prossime due partite europee — quella del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte e quella del 25 novembre con il Qarabag — entrambe in programma allo stadio Maradona. Tutto dipenderà da cosa scriverà nel referto l’arbitro tedesco Daniel Siebert, della sezione di Berlino, che martedì ha espulso il centravanti azzurro al 31’ della ripresa per comportamento irriguardoso. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il punto chiave è proprio la natura del gesto compiuto da Lucca: il giocatore si è portato due dita alla tempia per indicare il tocco di testa dell’avversario, ma il direttore di gara ha interpretato il gesto come un «sei matto», considerandolo offensivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, caso Lucca”