"> EINDHOVEN – Dopo il crollo contro il PSV, il Napoli di Antonio Conte si ritrova davanti a un bivio: reagire o lasciarsi travolgere dalla crisi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata di ieri è stata dedicata a una lunga riunione al centro sportivo di Castel Volturno, con tanto di analisi video della disfatta olandese. Un’ora intensa, schietta, che ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. Conte e il gruppo, spiega ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, hanno due strade: tirare fuori tutto già sabato contro l’Inter o continuare a vivacchiare nella convinzione che Eindhoven sia stato solo un incidente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Adesso conta il Napoli”

