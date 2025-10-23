In occasione della Wizz Air Rome Half Marathon 2025, corsa da oltre 22mila runner il 19 ottobre, abbiamo incontrato nella Capitale il mitico Sir Mo Farah. Il mezzofondista campione olimpico ci ha rivelato alcuni segreti che ti faranno diventare la migliore versione di te stesso in gara e in allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corri la maratona come un campione con le dritte del mito dell'atletica Mo Farah