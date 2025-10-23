Corea del Nord lancia due missili ipersonici

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il test di due missili ipersonici considerati dal regime come “il sistema di punta contro i potenziali nemici”. I missili sono stati lanciati da un sito a sud di Pyongyang, diretti contro un obiettivo nel nord-est del Paese. I test sono avvenuti in coincidenza con le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corea del Nord lancia due missili ipersonici

