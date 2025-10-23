Coraggio sperimentazione zero spreco | chi è lo chef emergente d’Italia secondo il Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 23 ott 2025

Andrea De Lillo a 27 anni guida il ristorante NIN sul Garda con visione e coraggio: sostenibilità concreta, tecnica raffinata e una cucina che racconta il suo territorio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

