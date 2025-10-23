coppa titano tre fiori tre penne e libertas staccano il pass per i quarti

Avanti Tre Penne, Tre Fiori e Libertas. Primi verdetti a San Marino. E riguardano la Coppa Italiano. Nell’ultimo appuntamento infrasettimanale di ottobre, per quel che concerne le competizioni calcistiche sammarinesi, i tempi supplementari sono una destinazione tutt’altro che ipotetica per Libertas-Cailungo e Tre Fiori-Pennarossa. A scacciare inizialmente questa opzione, sul fronte dei gialloblù di Fiorentino, ci pensa Bernardi: l’attaccante fa girare il mancino attorno alla barriera, baciando la base del palo di Tordella da posizione estremamente defilata. Prima dell’intervallo il Tre Fiori si vede annullare il raddoppio per la posizione irregolare di Mema, salvo festeggiare effettivamente il raddoppio al 40’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

