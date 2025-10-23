Coppa del Mondo di Scherma la Nazionale di Fioretto a Tirrenia in vista del debutto nel circuito iridato

Tirrenia – Nel ritiro collegiale in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia, la Nazionale azzurra di fioretto femminile e maschile lavora in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo, in programma dal 6 al 9 novembre a Palma de Mallorca. In Spagna saranno 24 gli atleti italiani impegnati nel primo appuntamento del circuito iridato 2025-2026 per la specialità. Tra convocati e autorizzati, il Commissario tecnico Simone Vanni ha selezionato 12 fiorettiste e 12 fiorettisti che parteciperanno alle competizioni individuali, cui seguiranno nell’ultima giornata le prove a squadre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it