Coppa del Mondo di Scherma la Nazionale di Fioretto a Tirrenia in vista del debutto nel circuito iridato
Tirrenia – Nel ritiro collegiale in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia, la Nazionale azzurra di fioretto femminile e maschile lavora in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo, in programma dal 6 al 9 novembre a Palma de Mallorca. In Spagna saranno 24 gli atleti italiani impegnati nel primo appuntamento del circuito iridato 2025-2026 per la specialità. Tra convocati e autorizzati, il Commissario tecnico Simone Vanni ha selezionato 12 fiorettiste e 12 fiorettisti che parteciperanno alle competizioni individuali, cui seguiranno nell’ultima giornata le prove a squadre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con l'entusiasmo generato dalla recente Coppa del Mondo di Rugby ancora vivo e l'attenzione sul rugby femminile a livelli record, la stagione 2025/26 della Premiership Women's Rugby (PWR) si preannuncia come una delle più avvincenti di sempre. Faccia - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo Nuoto 2025: Ceccon secondo nei 100 dorso, record Douglass - https://ilmetropolitano.it/2025/10/20/sport-nuoto-coppa-mondo-2025-ceccon-record-westmont/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Ventiquattro azzurri verso il debutto nella Coppa del Mondo di fioretto in programma dal 6 al 9 novembre a Palma de Mallorca - Ventiquattro azzurri verso il debutto nella Coppa del Mondo di fioretto in programma dal 6 al 9 novembre a Palma de Mallorca ... Da sportface.it
Scherma paralimpica, ritiro a Cascia per la Nazionale azzurra in vista della Coppa del Mondo di Nakhon - Scherma paralimpica, ritiro a Cascia per la Nazionale azzurra in vista della Coppa del Mondo di Nakhon. Riporta sportface.it
Fioretto, la Coppa del Mondo riparte da Maiorca con 24 Azzurri - Nel ritiro collegiale in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia, la Nazionale azzurra di fioretto femminile e maschile lavora in vista del debutto stagionale in Coppa del Mon ... Segnala msn.com