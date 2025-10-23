ConVIVERE sulLA STRADA | educare alla mobilità sicura nelle scuole
FIRENZE – Nei giorni scorsi è stato presentato a Firenze il libro ConVIVERE sulLA STRADA, curato da Stefano Guarnieri. Il volume accompagna il primo corso nazionale gratuito per docenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della sicurezza stradale, nell’ambito del progetto “ Dai valore alla vita ”, promosso dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. La presentazione si è svolta alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, della consigliera delegata della Fondazione Unipolis Marisa Parmigiani e dei vertici dell’associazione, Stefania e Stefano Guarnieri. Il progetto è finanziato da Fondazione Unipolis attraverso il Bando Act 2024 e il libro è pubblicato da Giunti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
