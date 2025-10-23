Convalidato l' arresto per il tentato omicidio di via del Campo l' aggressore | Non provo rimorso'

La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Elisa Campagna, ha convalidato l’arresto per tentato omicidio di Nadir Ouziala, giovane algerino di 20 anni. L’uomo è accusato di aver ferito con un cutter un connazionale di 29 anni nella zona di Via del Campo a Genova. I fatti sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

