Controlli Nas a Salerno sanzioni per 30mila euro | chiuso un ristorante
Un ristorante chiuso "ad horas" nell'Agro Nocerino-Sarnese, un venditore ambulante abusivo individuato a Salerno e sanzioni amministrative per un totale di circa trentamila euro. È questo il bilancio dei servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare condotti dai Carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
