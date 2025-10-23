Controlli Nas a Salerno sanzioni per 30mila euro | chiuso un ristorante

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ristorante chiuso "ad horas" nell'Agro Nocerino-Sarnese, un venditore ambulante abusivo individuato a Salerno e sanzioni amministrative per un totale di circa trentamila euro. È questo il bilancio dei servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare condotti dai Carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

