Controlli in piazza | trovati due giovani con i coltelli in tasca e un altro con la droga

Controlli delle forze dell'ordine in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere: tre persone denunciate.A seguito dei recenti episodi di violenza avvenuti nella zona, si sono accesi i riflettori su ciò che avviene soprattutto nelle ore notturne e proprio a seguito di un controllo eseguito nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

