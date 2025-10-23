Controlli dei carabinieri in 6 finiscono nei guai Sanzioni e sequestri nel casertano

Serata di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Caserta che, nella serata di ieri — 22 ottobre — hanno eseguito un articolato servizio di controllo coordinato a largo raggio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla prevenzione dei reati nel territorio urbano e nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

