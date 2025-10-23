Controlli a Veronetta e Torricelle sosta selvaggia e ubriachi alla guida | donna in scooter fermata contromano
Controlli straordinari della polizia locale di Verona nella notte di mercoledì, lungo le strade più battute dai frequentatori dei locali del quartiere Veronetta e sulle Torricelle.Sono state 37 le sanzioni comminate per divieto di sosta nell'area interessata dal maxi-cantiere di Veronetta, che è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Proseguono i controlli settimanali della Polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
I Controlli della Sosta – https://is.gd/KYMVRj – - X Vai su X
Ubriaca e contromano in ciclomotore, stangata dai vigili: blitz a Veronetta, 37 multe per divieto di sosta - Controlli della polizia locale a Veronetta: 37 multe per divieto di sosta, a una donna ubriaca in ciclomotore sanzione di 5mila euro. veronaoggi.it scrive
Controlli serrati della polizia in centro città: identificare oltre duecento persone - Arezzo, 20 agosto 2025 – Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato nelle zone del centro città: identificare oltre duecento persone, notificati 3 ordini di allontanamento e ... Come scrive lanazione.it