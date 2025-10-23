Controlli a Veronetta e Torricelle sosta selvaggia e ubriachi alla guida | donna in scooter fermata contromano

Controlli straordinari della polizia locale di Verona nella notte di mercoledì, lungo le strade più battute dai frequentatori dei locali del quartiere Veronetta e sulle Torricelle.Sono state 37 le sanzioni comminate per divieto di sosta nell'area interessata dal maxi-cantiere di Veronetta, che è. 🔗 Leggi su Veronasera.it