Contro la fuga dal sostegno | il DDL CNEL punta a limitare la mobilità per garantire continuità didattica
Il CNEL ha approvato un DDL per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità, limitando il turnover degli insegnanti di sostegno. La proposta punta anche sulla formazione specializzata estesa a tutti i docenti, non solo a quelli di sostegno, rendendo l'inclusione una responsabilità condivisa. L'obiettivo è affermare che l'inclusione e la continuità non sono opzioni o concessioni, ma diritti fondamentali per costruire una scuola equa L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Coldiretti, sostegno contro la fuga di cervelli e per idee green. L'entità delle aree provincia per provincia. Sono 1019 gli ettari di terreno di proprietà di ISMEA in vendita in Puglia con agevolazioni per i giovani agricoltori, un sostegno contro la fuga di cervelli e p - facebook.com Vai su Facebook
Salute: Coldiretti, bene ddl su obesita', ora misure contro cibi ultraprocessati - 'Il Ddl obesita' e' un passo avanti importante per tutelare la salute dei cittadini, che va ora accompagnato con misure concrete per limitare il consumo dei ... Si legge su ilsole24ore.com
Il Senato approva il ddl contro il body shaming, 16 maggio Giornata nazionale di sensibilizzazione - Saranno promosse iniziative “al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo”. Lo riporta rainews.it
Ddl Pmi, al Senato ok a due emendamenti per il sostegno alla moda - Il settore moda incassa il via libera a due emendamenti al disegno di legge annuale sulle Pmi, in discussione in Commissione Industria al Senato, che ampliano la platea che ha accesso agli incentivi e ... Scrive ilsole24ore.com